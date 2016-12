Jarmark Talentów i świąteczny Ekobazar na Lubartowskiej 77

Posmakować, porozmawiać, pograć, pomóc, pooglądać i zamówić na święta – jest tylko jedno takie miejsce w Lublinie, gdzie można to zrobić. To Lubartowska 77. W sobotę od godz. 9 do 13 cykliczny Jarmark Talentów będzie połączony ze świątecznym Ekobazarem.