Kabaret Skeczów Męczących w Kraśniku

Co Gdzie Kiedy. W czwartek, 25 stycznia 2018 roku o godz. 20.30 w Kraśnickim Centrum Kultury i Promocji wystąpi Kabaret Skeczów Męczących. Artyści przedstawią program z okazji 15-lecia istnienia kabaretu.

Przez 15 lat na scenie Kabaret Skeczów Męczących zdążył udowodnić, że jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego kabaretu. To właśnie KSM wprowadził na scenę, a potem w codzienne anegdoty całą masę charakterystycznych postaci, powiedzeń i żartów.



- To program pełen entuzjazmu, lekkości i niepohamowanej radości. W połączeniu z doświadczeniem i niepowtarzalnym stylem KSM, powstał legendarny spektakl, którego nie możesz przegapić - zapowiadają występ organizatorzy.



Biety na wydarzenie kosztują od 50 do 70 zł. Wejściówki można nabywać za pośrednictwem portalu kabaretowebilety.pl.