Kabaret Smile w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku

"To Ci tłumaczę!" - to tytuł najnowszego programu kabaretu Smile z Lublina. Jak sugeruje sam tytuł, Andrzej, Paweł i Michał, podczas prawie 2-godzinnego spektaklu, starają się wyjaśnić kilka zagadnień, które napotykamy w życiu codziennym. Są to zagadnienia, które wbrew pozorom wymagają tłumaczenia a Kabaret Smile wykona to w swoim stylu.

Dylematy młodego ojca oraz problemy z naszym pięknym polskim językiem jak zwykle Michał rozwiązuje śpiewająco (tak, naprawdę śpiewa na żywo). Pojawia się również jutuberka (modne ostatnio słowo) o skomplikowanym pseudonimie artystycznym. Artyści zwracają również uwagę na wszechobecne uzależnienie od nowoczesnych technologii oraz dopalaczy. Śmiało stwierdzić można, że to pierwsze, z powodzeniem wykorzystują w nowym programie - przekonują organizatorzy.

Czas trwania: 110 minut. Bilety na wydarzenie kosztują 45 zł. Wejściówki można nabywać m.in. na platformie internetowej kupbilecik.pl.