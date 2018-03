Co Gdzie Kiedy. W Kazimierzu Dolnym startuje cykl artystyczny pt. Kazimierska Wiosna Fotograficzna. Trwający do czerwca projekt rozpocznie się już 24 marca o godz. 10.30 w Kazimierskim Ośrodku Kultury Promocji i Turystyki (ul. Lubelska 12).

Kazimierska Wiosna Fotograficzna to cykl 4 spotkań (marzec, kwiecień, maj, czerwiec), adresowanych do wszystkich osób, które chcą zmagać się w praktyce z fotograficzną materią. Każde spotkanie to mieszanka teorii (wykład) i praktyki (plener). Cykl prowadzi Maks Skrzeczkowski (wykładowca fotografii UMCS).

W najbliższą sobotę odbędzie się spotkanie zatytułowane "Fotografia - więcej niż na studiach". W programie m.in. wykłady "Po co mi fotografia?" i "Prowokacja w fotografii", analiza obrazu fotograficznego i plener niespodzianka.

Wstęp wolny.