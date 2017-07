Lato z bankiem. Zajęcia dla dzieci w NBP

Co Gdzie Kiedy. Narodowy Bank Polski już po raz trzynasty zaprasza dzieci, które wakacje spędzają w mieście, do wzięcia udziału w akcji Lato z bankiem centralnym.

– Wyjaśnimy dlaczego NBP jest strażnikiem wartości polskiego pieniądza, bankiem banków, emitentem monet i banknotów, zarówno powszechnego obiegu jak i kolekcjonerskich. Nie zabraknie też wątków lubelskich – mówi Ewa Waszkiewicz z lubelskiego oddziału NBP.

Dla dzieci przygotowano ciekawy program. – Poznamy polskie zabytki i dobra kultury upamiętnione na okolicznościowych monetach o nominale 5 zł z serii „Odkryj Polskę”. Dzieci stworzą też monetarną mapę Polski, na której zaznaczą miejsca zaprezentowane na monetach. Zajęcia są bezpłatne i potrwają do 14 lipca, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 do 14. Grupy maksymalnie mogą liczyć do 30 osób.

Wcześniej trzeba umówić się telefonicznie pod numerami 601 326 433, 605 162 662.