Liber, INA i Adam Stachowiak zagrają podczas lubelskiej WOŚP

Już po raz dwudziesty piąty ekipa Jurka Owsiaka i dziesiątki tysięcy wolontariuszy w całym kraju zbierać będą pieniądze na wysokiej klasy sprzęt medyczny. W tym roku Orkiestra przeznaczy zebrane fundusze na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.



- 25 lat grania Orkiestry to poważna część historii Polski. Przez ten okres pomogliśmy praktycznie każdemu szpitalowi w naszym kraju. To, że Orkiestra działa i to z tak dużą skutecznością, to oczywiście zasługa wszystkich darczyńców, to efekt każdego grosza wrzuconego do puszki - twierdzy Jerzy Owsiak.



W tym roku w Lublinie czynnych będzie ponad 300 wolontariuszy. Miasto zaplanowało na ten dzień szereg atrakcji. Główna część imprezy odbywać się będzie w Galerii Olimp. Tam o godz. 10 rozpocznie się dobra zabawa, w planach m.in. koncerty, prezentacje, specjalnie przygotowane strefy, m.in. strefa medyczna, w której będzie można skorzystać z podstawowych badań profilaktycznych.



Wieczorem zorganizowana zostanie plenerowa scena na parkingu przed Galerią Olimp. Chłodny styczniowy wieczór rozgrzeją swoimi występami zespoły, m.in. Phedora czy Błękitny Nosorożec. Tradycyjnie w całej Polsce o godz. 20 rozpocznie się tak zwane "światełko do nieba", czyli widowiskowy pokaz fajerwerków. Gwiazdami wieczoru będą raper Liber, uczestniczka "Bitwy na głosy" INA oraz Adam Stachowiak znany z talent show "The Voice of Poland".



W ramach zakupu ze środków zebranych podczas 24. Finału WOŚP Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dokonała zakupu m.in. 2 rezonansów magnetycznych, wysokiej klasy kardiomonitorów czy urządzeń do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodka, a także wyposażenia laboratoriów onkologicznych.