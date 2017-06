Lotnicze Depułtycze 2017: Pełny program, dojazd, bilety. Jakie samoloty zobaczymy?

Wybierasz się na piknik LOTNICZE DEPUŁTYCZE? Wyślij swoje zdjęcia na alarm24@dziennikwschodni.pl

***

Akrobacje i formacje

Damian Majsak, organizator pikniku, a na co dzień prezes lubelskiego wydawnictwa Kagero Publishing zapewnia, że dla miłośników podniebnych akrobacji piknik będzie istną ucztą.

- Wystąpi specjalizująca się w akrobacji szybowcowej Małgorzata Morgańska, Marek Choim w maszynie Extra 330 S.C i Maciej Pospieszyński w Extra 330 - wylicza Damian Majsak. - Ponadto nasze zaproszenie przyjęły formacje Cellfast Flying Team z Krosna i Folow me Team Formation z Czech. Uczestnicy zobaczą też takie stare maszyny z poprzedniej edycji imprezy jak Piper Cub, Boeing Stearman, Tiger Moth, Tylorcraft Auster i Chipmunk.

Spitfire i Bronco

Majsak żałuje, że wbrew planom do Depułtycz Królewskich nie przyleci Uwe Zimmerman z Niemiec za sterami samolotu Extra 300. Przeżył wypadek i jego samolot niemal doszczętnie spłonął.

Zimmerman ma już nową maszynę, ale nie zdążył zebrać jeszcze wszystkich wymaganych dokumentów. Awaria uziemiła także samolot TBM Avenger, który walczył na Pacyfiku. Właśnie na takim samolocie latał Georg Bush. Jego maszyna została zestrzelona przez Japończyków. Dwóch pozostałych członków załogi zginęło, a przyszłego prezydenta USA z wody podjęła załoga amerykańskiej łodzi podwodnej.

- Otrzymaliśmy też sygnał o awarii Spitfirea - dodaje Majsak. - Na szczęście nie na tyle poważnej, aby samolot nie mógł wystartować. Dzięki temu w tym roku największymi gwiazdami „Lotniczych Depułtycz” będą warbirdy, czyli historyczne samoloty, które brały udział w wojnach.

Poza wymienionymi w powietrzu zobaczymy też maszyny T6 Texan/Harvard, z którego również polscy piloci latający w RAF w ramach szkolenia przesiadali się na myśliwce Boening Stearman. A jeśli chodzi o Bronco, to uwagę zwróci też jego oryginalny, pustynny kamuflaż.

MiG-29 i śmigłowce

Avengera zastąpi znana już z ubiegłorocznych pokazów czeska grupa lotnicza Pterodaktyl Flight, która specjalizuje się w rekonstrukcji bitew lotniczych z czasów I wojny światowej. Tym razem ma pokazać pełny program z rozbudowanymi efektami pirotechnicznymi.

Dla miłośników formacji gratką będzie pokaz TS-11 Iskra - Zespołu Akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry oraz Folow Me Formation Team w pełnym składzie czterech klasycznych samolotów akrobacyjnych Zlin 426 F.

Publiczność będzie mogła podziwiać także pokazy MiG-29 z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego. W programie przewidziano także występy śmigłowców, jak Robinson R-44 w barwach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie czy PZL SW-4 z fabryki w Świdniku. W programie będzie też miejsce na sportowe zawody samolotowe oraz skoki spadochronowe.

Pasja i publiczność

Gospodarzem i partnerem Kagero Publishing w organizacji „Lotniczych Depułtycz” jest chełmska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Gmina Chełm.

- Zdecydowaliśmy się ponownie zorganizować Międzynarodowy Piknik Lotniczy ponieważ wiemy, że zamiłowanie do awiacji w naszym regionie jest bardzo duże i nie jest to tylko nasza pasja - mówi prof. Arkadiusz Tofil, rektor PWSZ. - Świadczą o tym nie tylko wyniki szkolenia pilotażu na naszej uczelni, ale także prawie dwudziestotysięczna publiczność, która była obecna podczas pierwszej edycji pokazów na lotnisku w Depułtyczach. Chciałbym, aby piknik na stałe zapisał się w kalendarzu imprez lotniczych i z roku na rok umacniał swoją rozpoznawalność oraz markę. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie.

Dojazdy i parkingi

W sobotę i niedzielę lotnisko będzie otwarte dla publiczności od godziny 9. Same pokazy rozpoczną się o 10.30. Bilet normalny na jeden dzień kosztuje 22 zł, a ulgowy 7 zł.

Już teraz do czasu zakończenia imprezy od Pokrówki - na wysokości dawnego PGR - przez 3 km do skrzyżowania za lotniskiem w Depułtyczach obowiązuje zakaz zatrzymywania i ograniczenie prędkości, miejscami do 40 km/h. Przy drodze pojawią się dodatkowe znaki prowadzące na parkingi (te wokół Zalewu Żółtańce w sobotę i niedzielę będą płatne). Za to między parkingiem przy zalewie i lotniskiem będą kursowały bezpłatne autobusy, co pół godziny w obu kierunkach przez cały czas trwania pikniku.

- Gości z Lublina zachęcamy do jazdy poprzez Rejowiec Fabryczny - radzi Majsak. - Pozwoli to uniknąć korków w Chełmie i dojazdu wąską drogą do Depułtycz.

PROGRAM DYNAMICZNY 10 czerwca SOBOTA



Godzina Punkt programu 7.00 Otwarcie parkingów 9.00 Otwarcie lotniska dla publiczności 10.30 Uroczyste otwarcie 10.30–10.40 Desant spadochronowy z 5 flagami 10.55–11.10 DH-82A Tiger Moth, Taylorcraft Auster, DHC-1 Chipmunk 11.10–11.25 Piper Cub – formacja trzech samolotów 11.25–11.35 Jak-18 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 11.35–11.45 Supermarine Spitfire XVI PRZERWA – 20 min 12.05–12.10 Extra 330SC – Marek Choim 12.10–12.25 Follow Me Formation Team – 4 × Zlin 426F 12.25–12.35 Extra 300 – Uwe Zimmermann 12.35–12.50 Morane Saulnier Rallye – Cellfast Flying Team 12.50–13.00 Extra 330SC – Maciej Pospieszyński 13.00–13.10 0V-10 Bronco PRZERWA – 50 min 14.00–14.25 TS-11 Iskra – Zespół Akrobacyjny Biało-Czerwone Iskry 14.25–14.35 Carbon Cub 14.35–14.45 Robinson R-44 – PWSZ w Chełmie 14.45–14.55 PZL SW-4 – PZL-Świdnik 14.55–15.05 Extra 330SC – Marek Choim PRZERWA – 20 min 15.20–15.30 Boeing Stearman 15.30–15.40 T-6 Texan / Harvard IIB 15.40–15.50 Supermarine Spitfire XVI 16.00–16.15 Morane Saulnier Rallye – Cellfast Flying Team PRZERWA – 30 min 16.45–17.15 Pterodactyl flight – Show! PRZERWA – 20 min 17.35–17.50 Jak-18 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 17.50–18.00 0V-10 Bronco

PROGRAM DYNAMICZNY 11 czerwca NIEDZIELA