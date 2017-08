Lubelski Festiwal Nauki 2017: Jak zarezerwować miejsce?

Co Gdzie Kiedy. Ponad 24 tys. miejsc zarezerwowano do tej pory na wydarzenia organizowane w ramach XIV Lubelskiego Festiwalu Nauki. Impreza odbędzie się w dniach 24-30 września.

W tym roku przedstawiciele pięciu lubelskich uczelni i 26 instytucji współpracujących przygotowali ok. 1400 projektów. Udział we wszystkich z nich jest bezpłatny, ale na niektóre trzeba się wcześniej zapisać. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej www.festiwal.lublin.pl

– Rejestracja prowadzona jest cały czas i wciąż jest wiele wolnych miejsc, choć sytuacja jest dynamiczna. W razie dużego zainteresowania poszczególnymi wydarzeniami, oczywiście w miarę możliwości, organizowane są dodatkowe edycje – mówi dr Katarzyna Kołakowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest głównym organizatorem tegorocznego festiwalu.

Jedną z tegorocznych nowości będą gry terenowe związane z przypadającym w tym roku jubileuszem 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi. Zapisywać nie trzeba się na spacer od Czwartku na KUL, którego uczestnicy zmierzą się z zagadkami dotyczącymi dziejów miasta i poznają związane z nim postaci.

Zaledwie kilka wolnych miejsc pozostało w projekcie „7-setka”, który odbędzie się na Starym Mieście. Zapisy prowadzone są na wspomnianej stronie internetowej.

Jak co roku festiwalowi towarzyszyć będzie piknik naukowy. Tym razem odbędzie się on jednak na zakończenie imprezy, w sobotę 30 września i powróci do centrum miasta – na plac Litewski. Wydarzenie potrwa w godz. od 12 do 19.