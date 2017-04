Lubelski Kongres Kultury: Decyduj o kulturze w mieście

Tematy, które zostaną podjęte w podczas kongresu w czerwcu, może zgłosić każdy do 23 kwietnia (fot. Maciej Kaczanowski)

Obecne podejście do kultury uległo wyczerpaniu i powinno się zmienić – przekonują koordynatorzy Lubelskiego Kongresu Kultury i zachęcają mieszkańców do podjęcia inicjatywy. Temat do otwartej dyskusji może zgłosić każdy.