Lublin w ciągu ostatnich dziesięciu lat bardzo się zmienił. Z niczym niewyróżniającej się stolicy jednego z województw stał się miastem znanym z gwałtownego rozwoju kultury. To pokłosie decyzji o udziale w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i wielkiego zaangażowaniu w ten projekt artystów, animatorów życia kulturalnego i mieszkańców miasta.

– Zbliżające się 700-lecie miasta to dobry pretekst do przemyślenia przyszłości lubelskiej kultury. Warto, abyśmy wspólnie zastanowili się, z czego możemy być zadowoleni, a z czym mamy trudności, co warto zmienić. Jednym z tematów do dyskusji jest autonomia i funkcjonowanie kultury w aktualnej rzeczywistości – zapowiadaja organizatorzu środowej debaty.

Spotkanie poprzedzi prezentacja Edwina Bendyka „Miasto przyszłości / Laboratorium Lublin” o godz. 17. Komentować będą: Justyna Król, Waldemar Tatarczuk, Agnieszka Ziętek, prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Na godz. 19 zaplanowana jest otwarta dyskusja pod hasłem „Mapa kultury Lublina”. Wstęp wolny. Kontakt: lubkongres@gmail.com