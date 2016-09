Lubelskie Święto Młodego Cydru. Program wydarzeń

Wyciśniemy całe bogactwo cydru

Spotykając się po raz trzeci na Lubelskim Święcie Młodego Cydru, jego organizatorzy chcą mówić nie tylko o bogactwie polskich jabłek, ale także o bogactwie cydru.

– Tak jak Toskania nie mówi o winogronach, tylko o kulturze wina. Złożyliśmy obietnicę wykorzystania bogactwa naturalnego, jakim są polskie jabłka, i musimy ją spełnić. Konsumenci oczekują od nas różnorodności. Nasze działania już od miesięcy całkowicie skoncentrowane są na realizacji wizji bogactwa cydru. Święto będzie pierwszą okazją do pełnego rozsmakowania się w tej różnorodności, zapowiedzią zmian, które czekają cały rynek cydru - mówi Robert Ogór, prezes AMBRA S.A., producenta Cydru Lubelskiego, będącego głównym sponsorem imprezy.

W tym roku swój młody cydr pod nazwą Cydr Sadownika przywiezie z wzorcowej cydrowni Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru, a Cydr Lubelski pokaże swoją premierową Niefiltrowaną Antonówkę 2016 oraz tegoroczną nowość gruszkę Perry Lubelski. Łącznie na Rynku będzie można spróbować około 20 różnych cydrów.

– Udoskonalamy proces tworzenia cydru, walory smakowe poszczególnych odmian jabłek łączymy z naturalną, prostą produkcją. Na wzór winiarzy stale analizujemy poszczególne fazy tworzenia cydru i stale poszukujemy - mówi główny technolog AMBRA S.A. Artur Dubaj.

– Receptura Cydru Sadownika pochodzi z 1916 roku i została zaczerpnięta od mojego dziadka, który skończył szkołę w Pszczelinie (obecny Brwinów). Tajemnicą produkcji tego napoju są m.in. naturalnie występujące dzikie drożdże – zdradza Tomasz Solis, wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru. Wiceprezes Związku Sadowników RP, który prowadzi wzorcową cydrownię w Mikołajówce.

Nie ma Cydru Lubelskiego bez Lublina

Robert Ogór, Prezes AMBRA S.A., podkreśla, że potęga miast zawsze tworzy się z powiązania bogactwa kulturowego z bogactwem naturalnym.

– Miasta kultury muszą być umieszczone w bogactwie natury i odwrotnie. To kultura miejsca tworzy aspiracje i napięcia dla stworzenia produktu wyjątkowego. Strategia produktu regionalnego nie powstaje z prostej naturalności. Nie byłoby Toskanii i kultury toskańskich win bez Florencji. Stolicą cydru może być tylko Lublin. Nie ma Cydru Lubelskiego bez Lublina. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy też mogli powiedzieć, że nie ma Lublina bez cydru – dodaje prezes AMBRA S.A., przypominając, że na świecie zawsze mówi się o ośrodkach kultury wina, kultury produkcji serów czy oliwy.

Producent Cydru Lubelskiego zacieśnia więc współpracę z regionem i miastem, które z roli patrona Lubelskiego Święta Młodego Cydru staje się jednym z jego twórców.

– Toskania jest krainą wina, a nie winogron i potrzebowała do tego Florencji. My potrzebujemy ośrodka kultury, jakim jest Lublin, ponieważ dopiero duch kultury w połączeniu z rolnictwem tworzy produkty unikalne – zaznacza Robert Ogór, prezes AMBRA S.A. – Jako duże przedsiębiorstwo mamy do spełnienia ważną rolę społeczną. Musimy wspierać środowisko produktu regionalnego i być siłą napędową kultury wynikającej z tego produktu. Dlatego nie wahaliśmy się, sięgając po nazwę Cydr Lubelski, i dlatego też chcemy realizować projekty, które będą uskrzydlać Lublin.

Jednym z takich projektów będzie towarzyszący Lubelskiemu Świętu Młodego Cydru konkurs kulinarny dla Miejsc Inspiracji na najlepszą potrawę regionalną stworzoną na bazie cydru. Live cooking – finałową rywalizację najlepszych lubelskich szefów kuchni – będzie można obserwować przez cały dzień na scenie obok Trybunału, dookoła którego stanie kilkadziesiąt cydrowo-jabłkowych stoisk.

– Lublin należy poznawać wszystkimi zmysłami. To miasto wyjątkowych wydarzeń artystycznych, autorskich festiwali, koncertów, wystaw. Ale to także miejsce, które dzięki swojemu położeniu i wielokulturowości wykształciło czerpiącą z różnych tradycji kuchnię – podkreśla Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta ds. kultury, sportu i relacji zewnętrznych. – Lubelskie Święto Młodego Cydru doskonale współgra z duchem naszego miasta. Wpisuje się też świetnie w Strategię Rozwoju Turystyki, stąd nasze zaangażowanie we współpracę przy organizacji Święta. Cieszę się, że nasze restauracje wyróżnione tytułem „Miejsce Inspiracji” wzbogacają swoje menu o potrawy z cydrem, że w artystycznej przestrzeni miejskiej powstanie jabłkowy mural, a mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowo posadzonym sadem.

Czy uda Ci się przecisnąć przez najwęższą uliczkę Lublina?

Fascynująca historia Lublina będzie też motywem przewodnim wielkiej lubelskiej gry miejskiej.

– Całe Stare Miasto zamienimy w ogromną grę planszową – zapowiadają organizatorzy.

Każdy, kto weźmie udział w grze i odkryje przynajmniej trzy z dziesięciu tajemnic Lublina, otrzyma cydrową nagrodę. Trasa gry będzie miała ok. 1,5 km. Znajdzie się na niej dziesięć stacji – charakterystycznych punktów ma mapie Lublina, w których na uczestników zabawy czekać będą zagadki, łamigłówki i zadania, m.in. tor przeszkód i test smaku. Udział w grze będzie świetnym pretekstem do zwiedzania zabytkowego Lublina – każda stacja to ciekawy zakątek, o którym warto dowiedzieć się czegoś więcej, np. co głosi legenda o czarciej łapie, skąd wzięła się nazwa Plac Rybny i która ulica Lublina jest najwęższa? W zabawie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia. Wystarczy 17 września odebrać mapę i zasady lubelskiej gry miejskiej z punktu informacji Lubelskiego Święta Młodego Cydru obok Trybunału.

Festiwalowy finał Lubelskiego Święta Młodego Cydru

– Taki rozmach Lubelskiego Święta Młodego Cydru wymaga też zupełnie nowej skali muzycznego finału. W tym roku przenosimy koncert główny trasy Cydr Lubelski Spragnieni Lata na Błonia pod Zamkiem – zapowiada Agata Domaradzka, dyrektor marketingu AMBRA S.A.

Na festiwalowej dużej scenie wystąpią: Maja Koman, Krzysztof Zalewski Solo Act i Brodka. A podczas finału wieczoru Natalia Przybysz, Natalia Grosiak, Brodka (gość specjalny), Krzysztof Zalewski i dyrektor artystyczny projektu Tymon Tymański zagrają nowe aranżacje kultowych utworów The Beatles z płyty The White Album. Koncertom towarzyszyć będzie cydrowe miasteczko z food truckami. Z Lublina na żywo audycję „Lista osobista” poprowadzi w radiowej Trójce Piotr Metz, dyrektor muzyczny Programu III Polskiego Radia, który od samego początku czuwa nad częścią merytoryczną trasy koncertowej Cydr Lubelski Spragnieni Lata.

– Rozłożymy The Beatles na czynniki pierwsze i złożymy na nowo, trochę bardziej awangardowo – zapowiada dyrektor artystyczny projektu Tymon Tymański.

– Klasyczny materiał z The White Album Beatlesów zagramy na przekór i inaczej. To będzie Biały Album Pokolorowany – dodaje Natalia Przybysz.

Lubelskie Święto Młodego Cydru - pełny program

godz. 11–18, Stare Miasto

– odkrywamy LUBELSKI charakter, styl i smak na Rynku Starego Miasta w Lublinie. Zapraszamy do udziału w lubelskiej grze miejskiej oraz na wielki jabłkowy piknik. Będzie można spróbować prawdziwych polskich cydrów naturalnych, zrobić zakupy w cydrowym sklepie, zobaczyć, jak się tłoczy sok z jabłek i zrobić sobie zdjęcie w Photo Busie

godz. 12, Rynek Starego Miasta

– rozbicie beczki młodego cydru. Wielka degustacja i uroczysta parada

godz. 13–17, Rynek Starego Miasta

– live cooking. Finał konkursu kulinarnego dla Miejsc Inspiracji na potrawę regionalną stworzoną na bazie cydru

godz. 18–22, Błonia pod Zamkiem

– koncert finałowy trasy Cydr Lubelski Spragnieni Lata. Wystąpią: Maja Koman, Krzysztof Zalewski Solo Act i Monika Brodka a podczas finału wieczoru Natalia Przybysz, Natalia Grosiak, Brodka (gość specjalny), Krzysztof Zalewski i dyrektor artystyczny projektu Tymon Tymański zagrają nowe aranżacje kultowych utworów The Beatles z płyty The White Album.