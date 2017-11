Lublin Jam Improv w Centrum Kultury

Co Gdzie Kiedy. W piątek, 24 listopada o godz. 19 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) odbędzie się czwarta edycja projektu Lublin Jam Improv.

Organizowany przez grupę Innymi Słowy Impro oraz Teatr Bezczelny projekt, to wyjątkowe, improwizowane wydarzenie, podczas którego wszystko może się zdarzyć.



- Wierzymy, że ducha spontanicznego tworzenia i beztroskiej zabawy najlepiej oddają jamy. Dlatego w każdej edycji zapraszamy różnych gości: twórców impro, aktorów, kabareciarzy, ludzi estrady i sztuk wszelakich oraz Was do wspólnego jamowania - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.