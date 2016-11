Maluchem przez Afrykę. Arkady Fiedler w Radzyniu Podlaskim

Młody Fiedler też podróżuje i to „maluchem”. Po 11 latach rzucił korporacyjną karierę w Londynie, aby zrealizować filmowo-podróżniczy projekt „PoDrodze”.

Fiatem 126p przejechał m.in. przez Afrykę i Azję. W tym roku opisał to w książce „Maluchem przez Afrykę”. – To przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2014 roku i o nim Arkady Paweł Fiedler opowie na spotkaniu 21 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej – mówi Robert Mazurek, organizator Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami. – Z kolei młodzież szkolna na spotkaniu 22 listopada w sali Radzyńskiego Ośrodka Kultury wysłucha opowieści o tegorocznej ekspedycji z Puszczykowa do Władywostoku. To ponad 22 tys. kilometrów przygody przez Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię, Turcję, Gruzję, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Mongolię i Rosję – dodaje Mazurek.

Podróżnik podczas pobytu w Radzyniu odsłoni tabliczkę na Skwerze Podróżników, która upamiętni też jego dziadka – Arkadego Fiedlera i ojca – Arkadego Radosława Fiedlera.

Spotkanie z mieszkańcami 21 listopada o godz. 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.