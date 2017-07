Mateusz Skwarczek w Akademii Odkryć Fotograficznych

Co Gdzie Kiedy. W sobotę, 22 lipca o godz. 11 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) odbędzie się lipcowa odsłona cyklu Akademia Odkryć Fotograficznych. Gościem wydarzenia będzie utytułowany portrecista i fotoreporter Mateusz Skwarczek.

Mateuszk Skwarczek to urodzony w 1978 roku magister sztuki. Jest fotoreporterem Gazety Wyborczej w Krakowie. W 2011 roku został laureatem Grand Press Photos kategorii Wydarzenia za fotografię z osuwisk w Kłodnem. Wyróżnienia w tym prestiżowym konkursie zdobywał także w latach 2014-2016. Spotkanie z artystą w CK będzie miało miejsce o godz. 12.30.

Na godz. 11 zaplanowano spotkanie pt. "Zawisza Czarny wyzwań fotograficznych, człowiek instytucja, one and only: Łukasz Borkowski". Z kolei o godz. 12 odbędzie się wernisaż wystawy Katarzyny Sławińskiej "Codziennie Inaczej".

Wstęp na wydarzenie jest wolny.