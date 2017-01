"Mayday2" - walentynkowy spektakl w Lublinie i Chełmie

Bohaterem spektaklu jest taksówkarz, którzy zaplanował sobie dwa iepłe domy z pięknymi żonami. Szczęśliwie udaje mu się prowadzić podwójną grę do momentu, kiedy jego dorastające dzieci dowiadują się o sobie w Internecie. Oczywiście ciekawość oraz dziwne zbiegi okoliczności powodują chęć spotkania młodzieży w wyniku czego główny bohater traci równowagę, a historia nabiera maksimum humoru!



Obsada: Marek Włodarczyk/ Marek Siudym, Michał "Misiek" Koterski, Michał Milowicz/ Mariusz Krzemiński, Marcin Mroczek/ Mateusz Łapka, Anna Gzyra, Aneta Zając/ Kamila Polak/ Dominika Figurska, Joanna Jabłczyńska / Katarzyna Polewany.



Bilety na spektakl w Chełmskim Domu Kultury (Plac Tysiąclecia 1) kosztują od 90 do 100 zł. Z kolei przedstawienie w Centrum Kongresowym UP (Lublin, ul. Akademicka 15) kosztuje od 80 do 100 zł. Bilety do nabycia m.in. na platformie internetowej kupbilecik.pl.