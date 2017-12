Mikołajki na Skwerze Niepodległości w Puławach

Warto być wtedy na Skwerze Niepodległości, gdzie z tej okazji, Urząd Miasta oraz Puławski Ośrodek Kultury przygotują kilka atrakcji.

Jedną z nich będzie zagroda z prawdziwymi reniferami. Dzieci pamiątkowe zdjęcia będa mogły zrobić sobie także w mikołajkowej fotobudce. Wrażenie powinny robić także nowe elementy tegorocznej iluminacji. Dla zgromadzonych przewidziano również trochę zajęć taneczno-rozgrzewających.

– Członkowie naszych zespołów tenecznych "Pokus" i "Etiuda" poprowadzą 30-minutowy program, w którym przy muzyce będą zachęcać do wspólnego tańca. Liczymy na to, że to trochę rozgrzeje mieszkańców Puław, szczególnie tych najmłodszych – mówi Agnieszka Cichocka z POK.