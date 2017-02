Mistrzowskie Warsztaty AOF z Wacławem Wantuchem

Wacław Wantuch urodził się w 1965 roku w Tuchowie. Jest artystą fotografikiem oraz pisarzem, pracuje w Krakowie. Uchodzi za najwybitniejszego w Polsce fotografa uprawiającego kobiecy akt. Cechą charakterystyczną twórczości Wantucha jest wydobywanie geometrii oraz abstrakcyjnych kształtów z nagich, kobiecych ciał.

Odpłatność za uczestnictwo w warsztatach dla uczestników, którzy zgłoszą się do 1. marca i do tego czasu wpłacą w/w należność wynosi 1000 zł. Dla uczestników, którzy zgłoszą się po 1. marca opłata wynosi 1100 zł. Ostateczny termin wysyłania zgłoszeń i wpłat mija 16 marca 2017.

Zapisy przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: akademia.dysk@gmail.com - wiadomość z tematem "Warsztaty fotograficzne z Wacławem Wantuchem". Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES i TELEFON słuchacza. Warsztaty tylko dla osób pełnoletnich. Limit miejsc: 10 osób.

Program warsztatów:

PIĄTEK, 24.03.2017. godz. 18.00 - kolacja integracyjna:

– Porozmawiajmy kiedy fotograf na sesji aktu może stać się kompozytorem, wirtuozem, a kiedy dziwakiem czy zwykłym burakiem.

– Falstart, albo skuteczna komunikacja z nagą modelką, czyli kilka elementarnych zasad, które nie zaszkodzą na sesjach aktu.

– Jak działa świetlny antybiotyk na kompleksy?

– Modelka idealna – kto to taki?

– Przygotowanie ciała modelki do sesji. Pułapki w trakcie przygotowań.

SOBOTA, 25.03.2017. godz. 9.00 - śniadanie:

Sesje aktu z udziałem modelek.

– Różnicowanie planów zdjęciowych dla dwóch modelek

– To co ważne w przygotowaniu planu zdjęciowego do sesji.

– Dlaczego konsekwentnie tylko jedno źródło światła?

– Tutaj blenda jest wrogiem, a „murzyn” przyjacielem.

– Budowanie cienia światłem w warunkach studyjnych.

– Plan ze światłem dziennym studyjnym.

– Plan ze światłem sztucznym studyjnym.

– Ukierunkowanie światła.

– Rozpraszanie światła.

18.00 obiadokolacja (w przerwach przekąski, kawa, herbata, woda mineralna)

– Przegląd możliwości, czyli jakie materialne życie możemy dać - wirtualnym, jeszcze ciepłym plikom.

NIEDZIELA, 26.03. 2017. godz. 9.00 - śniadanie

Minimum teorii i omówienie praktyki:

– Każdy kiedyś zaczynał, nikt nie mówił że będzie łatwo.

– Ważniejsze od lansu jest skuteczne portfolio, jak można sobie pomóc a jak skutecznie zaszkodzić.

– Czy potrafisz pokazać swoje prace galernikowi, wydawcy albo kolekcjonerowi?

– Samodzielne oprawianie w passe-partout wydrukowanego wcześniej zdjęcia.

– Wpadki, porażki i niepowodzenia.

– Wydruk, odbitka kolekcjonerska.

– Renesans technik alternatywnych.

– Co ma plik cyfrowy do technik szlachetnych?

godz. 16.00 obiadokolacja i zakończenie zajęć.