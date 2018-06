Mundial 2018 w Multikinie. Zobacz mecze na kinowym ekranie

- Wszystkie mecze transmitowane będą w jakości High Definition. Widzowie będą mieli do dyspozycji klimatyzowane sale, najwygodniejsze fotele, w tym fotele VIP, oraz możliwość skorzystania z bogatej oferty barowej Multikina - przekonują organizatorzy.

Dodatkowo Multikino organizuje konkurs dla kibiców, w którym nagrodami są: oficjalne piłki marki Adidas, biorące udział w tegorocznych rozgrywkach, a także bilety na transmisje meczowe do Multikina w ramach "Wielka Piłka na Wielkim Ekranie". Zabawa trwa do 16 lipca na profilu facebookowym Multikina. Uczestnicy muszą ułożyć rymowane hasło zagrzewające polską reprezentację do gry.

Harmonogram transmisji meczów w Multikinie:

19 czerwca (wtorek), godz. 17:00 - Polska – Senegal

24 czerwca (niedziela), godz. 20:00 – Polska – Kolumbia

28 czerwca (czwartek), godz. 16:00 – Japonia – Polska

15 lipca (niedziela), godz. 17:00 – Finał Mistrzostw Świata FIFA 2018



Multikino pokaże również wszystkie kolejne mecze Reprezentacji Polski (w przypadku wyjścia z grupy oraz przechodzenia kolejnych etapów fazy pucharowej).



Ceny biletów na poszczególne mecze kosztują od 5 do 25 zł.