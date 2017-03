Nabór do Radia Centrum

Przesłuchania do redakcji odbędą się w sobotę, 18 marca w godz. 9.00-17.00 w Chatce Żaka. - Na tych, którzy chcą spróbować swoich sił w czterech redakcjach - będą czekali dziennikarze. Dla wielu z Was to być może pierwszy krok ku dorosłości i samodzielności - zachęcają organizatorzy.



Nabór do redakcji:



Redakcja Informacji - godz. 09:00

Redakcja Kultury - godz. 11:00

Redakcja Sportowa - godz. 13:00

Redakcja Muzyczna - godz. 15:00