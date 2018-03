Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie i regionie [program]

Biała Podlaska

Biała Podlaska uczci Żołnierzy Wyklętych 4 marca. Z tej okazji przy bialskim zakładzie karnym odbędą się oficjalne uroczystości, których zwieńczeniem będą biegi: symboliczny na dystansie 1963 m oraz 5 km.

Trasa biegów wzorem ubiegłego roku będzie wiodła w kierunku ronda Żołnierzy Wyklętych przy ul. Janowskiej. Na uczestników na mecie będą czekały medale i ciepły poczęstunek przygotowany przez służbę więzienną.

Pełny regulamin biegów i zapisy prowadzi Time2Go. Biegi rozpoczną się o godz. 12.00, a każdy uczestnik zapisując się otrzyma pakiet startowy, w którym znajdzie się pamiątkowa koszulka i torba.

Chełm

Tegoroczne obchody wyznaczono na 4 marca. Uroczystość patronatem objęła wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek. Organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja i Chełmskie Towarzystwo Samorządowe, a partnerami Weterani Walk o Niepodległość RP z Koła Chełm ŚZŻAK i Represjonowani Działacze Opozycji Antykomunistycznej PRL – Środowisko w Chełmie.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 9 mszą świętą w Bazylice Narodzenia NMP. Następnie jej uczestnicy złożą wieńce w Miejscu Pamięci Patriotów Polskich Okresu 1944–1988, czyli pod budynkiem, w którym mieściły się katownie i areszt UB.

O godz. 11 obchody przeniosą się do Parku Miejskiego pod pomnik AK w 50 rocznicę Akcji „Burza”.

O godz. 12 wyznaczono tam start do biegu honorowego na dystansie 1963 m. To nawiązanie do daty śmierci Józefa Franczaka „Lalka”, najdłużej ukrywającego się żołnierza WiN. Następnie zaplanowano bieg główny.

Haliczany (gm. Chełm)

1 marca o godz. 12 przedstawiciele Nadleśnictwa Chełm, gmin Chełm, Kamień i Żmudź, szkół z tego terenu oraz miejscowi mieszkańcy zbiorą się przy pomniku poświęconym zabitym w walce z funkcjonariuszami UB oficerom oddziału Henryka Lewczuka ps. „Młot” oraz rozstrzelanej w ramach restrykcji rodzinie tamtejszego leśnika, który wcześniej został wywieziony na Sybir.

W grudniu 1945 r. ubecy zaskoczyli „Młota” i jego oficerów w gajówce w Zażdżarach. Dwóch z nich zginęło na miejscu. Rannemu „Młotowi” z jeszcze jednym oficerem udało się zbiec. Już po akcji ubecy rozstrzelali gospodynię, która ich gościła oraz jej córkę i syna.

Lublin

1 marca

Godz. 9:00. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy w Bramie Zamkowej oraz pod Pomnikiem Zaporczyków na pl. Zamkowym

Godz. 10:30. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944–1954 na cmentarzu przy ul. Unickiej

Od godz. 11 do 11.40. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy Parafii pw. Michała Archanioła przy ul. Fabrycznej w Lublinie, pod pomnikiem NSZ przy rondzie NSZ, pod pomnikiem WiN przy rondzie WiN

Godz. 12:00. Msza w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych – kościół pw. Świętej Rodziny przy ul. Jana Pawła II w Lublinie

Godz. 13:00. Konferencja Historyczna w Domu Akcji Katolickiej (ul. Jana Pawła II)

• m.in. wręczenie medali Pro Patria, prezentacja serii monet „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni” wydanych przez Narodowy Bank Polski, prelekcja Artura Piekarza (IPN) na temat Żołnierzy Wyklętych, projekcja filmu Arkadiusza Gołębiewskiego „Kochankowie z lasu”.

Godz. 14:00. Akcja krwiodawstwa: Słodka krew – przelej krew za Bohaterów, pl. Zamkowy–al. Solidarności

Godz. 18:00. VII Lubelski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Międzyrzec Podlaski

4 marca w Międzyrzecu Podlaskim odbędzie się bieg Tropem Wilczym. Zbiórka przy muralu Żołnierzy Wyklętych o godz. 12:20. Bieg na dystansie 1963 m ulicami: Kościelną, Piłsudskiego, Wiejską, Sienkiewicza i Warszawską.

Wcześniej, o godz. 10:30, rozpocznie się akcja „Namioty wyklętych”. Będzie to wystawa i projekcja filmu o tematyce Żołnierzy Wyklętych.

Puławy

1 marca w Końskowoli (GOK) o godz. 9:45 i 17:00 zaplanowano wyświetlenie filmu o losach żołnierzy walczących o niepodległość. Po pierwszym seansie delegacje władz gminy, szkół oraz innych instytucji udadzą się do Lasu Stockiego, by złożyć kwiaty pod pomnikiem poświęconym rozegranej tam w 1945 roku bitwie. Warto przypomnieć, że była to jedna z największych w Polsce potyczek Żołnierzy Niezłomnych z siłami NKWD, KBW, UB i MO. Oddział kierowany przez mjr. „Orlika” Bernaciaka, mimo znacznej przewagi wroga, dał odpór Sowietom oraz ich sprzymierzeńcom.

W Puławach tego samego dnia o godz. 18:00 odprawiona zostanie msza w kościele pw. MB Różańcowej, która zostanie poświęcona bohaterom. Tuż po niej, (ok. 19:00) przy krzyżu obok siedziby dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (obecnie WKU), zaplanowano apel pamięci.

4 marca zaplanowano „Bieg Wilków” – godz. 14:00 w parku Czartoryskich.

Ryki

1 marca

9.00 – Msza święta w kościele Najświętszego Zbawiciela

10.00 – Program artystyczny przygotowany przez młodzież (kino Renesans)

11.00 – Projekcja filmu o „Żołnierzach Wyklętych” (kino Renesans)

Po projekcji – złożenie wiązanek i zapalenie zniczy pod pomnikiem AK-Wolność i Niezawisłość oraz na zbiorowej mogile na cmentarzu.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach zorganizuje fabularyzowaną grę miejską. Poświęcona będzie najsłynniejszemu w okolicy majorowi Marianowi Bernaciakowi ps. „Orlik”. Aby wziąć w niej udział wystarczy mieć ukończone 10 lat.

Materiały do gry można będzie dostać w dniu zabawy w siedzibie MGCK od godz. 9 do 17.

Świdnik

Główne obchody zaplanowano 1 marca na placu Konstytucji 3 Maja. Początek o godz. 10. O godz. 11.00 w MOK-u rozpocznie się część artystyczna poświęcona Janinie Kuligowskiej Cel ps. Niusia – Żołnierzowi Wyklętemu i długoletniej mieszkance Świdnika. Widzowie będą mogli zapoznać się z postacią bohaterki oglądając film dokumentalny pt.: „Wyklęci – Niepokonani Lubelszczyzny”.

4 marca tradycyjnie na placu Konstytucji rozpoczną się zawody „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Włodawa

W mieście, z którym związani byli legendarni dowódcy antykomunistycznego podziemia bracia Taraszkiewicze, „Jastrząb” i „Żelazny”, obchody wyznaczono na 1 marca. Rozpoczną się o godz. 12.30 mszą świętą w kościele pw. Św. Ludwika w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych. Ze świątyni uroczystości przeniosą się pod pomnik AK-WiN przy ul. 11 Listopada. Przewidziano okolicznościowe wystąpienia, apel poległych oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

Uczestnicy uroczystości pochylą się także nad grobem Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia”. W lipcu ubiegłego roku jego szczątki zostały uroczyście przeniesione do Włodawy z cmentarza w Siemieniu.

Zamość

W niedzielę, 4 marca, ze stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu wyruszy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem wilczym”. Dystans rodzinny – obligatoryjny dla wszystkich zawodników to 1963 metry. Trasa biegu prowadzić będzie przez tereny Parku Miejskiego i stadionu OSiR.

Przyjmowanie zgłoszeń do biegu i odbiór numerów startowych rozpocznie się o godz. 9.30 w biurze zawodów.