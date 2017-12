Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy w DDK Węglin

Już po raz 6. w DDK Węglin odbędzie się Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy. To połączenie działań w ramach serii "My Mamy", "Smaki Węglina", "Węglin Drummers". Pomysłodawcą gwiazdkowej akcji jest Mateusz Nowak.



- To wydarzenie rodzinne, skierowane do tych, którzy chcą wspólnie przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia i wziąć udział w warsztatach manualnych - zachęcają organizatorzy.



W programie działań manualnych znajdą się: pająki i tradycyjne ozdoby świąteczne ze słomy i bibuły, gwiazdki, łańcuchy, pawie oka i inne ozdoby na choinkę z papieru. Słoma, szyszki, suszone pomarańcze, cynamon, czyli świąteczne wianki. Coś dla majsterkowiczów: choinka z brzozowych gałązek. Będzie też wspólne ozdabianie pierniczków i świąteczne przepisy. Wszystkiemu towarzyszyć będą skrzypce i kolędy na żywo.



Na Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Wstęp bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych.

Program:



- godz. 11, sala widowiskowa - Międzynarodowe Święta - opowieść o świętach w Brazylii, Hiszpanii i na Ukrainie; Święta po angielsku; Węglin Drummers gra kolędy

- godz. 11.30, sala klubowa - Pyszne święta - dekorowanie pierniczków

- godz. 11.30, sala warsztatowa - warsztaty manualne; muzyka na żywo.