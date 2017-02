Noc Kultury 2017: Zgłoś swój pomysł

Tegoroczna edycja zaplanowana jest na noc z 3 na 4 czerwca i ma być wyjątkowa, bo organizowana w 700-lecie nadania Lublinowi praw miejskich. Nie zmienia się to, że imprezę poprzedza otwarty nabór propozycji. Otwarty dla wszystkich: osób prywatnych, firm (na przykład lokali gastronomicznych), instytucji, organizacji... każdego, kto ma pomysł i czuje się na siłach. Jakie wydarzenia można zaproponować? Organizatorzy jasno dają do zrozumienia, by poszukiwać pomysłów na imprezy plenerowe, bo to one cieszą się największą popularnością.

– Myślimy głównie o Starym Mieście i śródmieściu – mówi Paulina Skipirzepa z Warsztatów Kultury, które co rok pilotują Noc Kultury. W tym roku liczą szczególnie na propozycje wydarzeń odwołujących się do miejskiego jubileuszu, chociaż wcale nie każą się ograniczać do tego wątku. Grunt, by proponowane imprezy odwoływały się do miasta, a w zasadzie przewodniego hasła, którym jest tym razem... „miastoczasoprzestrzeń”.

– Zależy nam na wydarzeniach, które wpisywać się będą w mechanikę miasta, w jego atmosferę, przeszłość, ale także myślenie o przyszłości – podkreśla Joanna Wawiórka-Kamieniecka, koordynatorka Nocy Kultury i zachęca, by miasto potraktować jako „piąty wymiar”. Premiowane mają być też wydarzenia nastawione na interakcję z odbiorcami.

To, jaką treścią wypełnią to autorzy pomysłów, zależy już od nich samych. Od zespołu Nocy Kultury i jego ekspertów zależy to, które propozycje zostaną wpisane do oficjalnego programu jedenastej edycji.

– Na początku kwietnia każdy dostanie od nas odpowiedź, czy jego pomysł przeszedł, czy nie – zapowiada Skipirzepa. – Często kontaktujemy się z autorami znacznie wcześniej, by uzgodnić, czy projekt można jakiś zmienić: coś dodać, coś odjąć, wspólnie dopracować pomysł.

Zgłoszenia

Przyjmowane są poprzez specjalny formularz na stronie internetowej nockultury.pl

Dokładny program Nocy Kultury ma być ogłoszony w maju.