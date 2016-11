Nowy mural w Lublinie i wystawa na 40. rocznicę Lubelskich Spotkań Plastycznych

W latach 1976-78 na terenie dzielnicy LSM powstało kilkadziesiąt realizacji: malarskich, mozaikowych, rzeźbiarskich. Były wszędzie – na ścianach szczytowych, prześwitach, w alejach i skwerach osiedli. Nawiązując do tych wydarzeń, w przestrzeni miejskiej dzielnicy LSM tej jesieni znów pojawili się artyści.

Na jednym bloku przy ul. Grażyny 12 na os. Mickiewicza gotowy jest już mural autorstwa Kamila Kuzko. Wkrótce pojawią się kolejne realizacje. – Ich autorami będą światowej sławy polscy artyści związani z nurtem sztuki ulicznej: M-City czyli Mariusz Waras oraz ZBIOK czyli Sławek Czajkowski – zapowiada Cezary Hunkiewicz z Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej.

Prace powstaną w ramach działań pod hasłem „Forma Otwarta”. To wydarzenie nawiązujące do Lubelskich Spotkań Plastycznych, które swoją pierwszą edycję miały dokładnie 40 lat temu. – Był to jeden z najważniejszych projektów plastycznych w przestrzeni miejskiej po 45 r. – podkreśla Hunkiewicz.

W programie „Formy Otwartej” także retrospektywna wystawa poświęcona Lubelskim Spotkaniom Plastycznym w Brain Damage Galery (Centrum Spotkania Kultur, Pl. Teatralny 1).

Wernisaż w sobotę, 19 listopada, o godz. 19. Zobaczymy niepublikowane dotąd fotografie, zrealizowane i niezrealizowane projekty, oryginalne artefakty i obraz Lublina sprzed 40 lat w fotografiach Stefana Ciechana, głównego dokumentalisty Lubelskich Spotkań Plastycznych.