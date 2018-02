Nowy repertuar Teatru Starego na kwieceń - czerwiec 2018. Bilety już w sprzedaży

Teatr przygotował sporo nowości. Nowe płyty zaprezentują Katarzyna Groniec, Błażej Król oraz MaJLo. Bartek Wąsik, dobrze już zadomowiony na naszej scenie po koncercie "Kocham, Lublin, Szanuję", wystąpi tym razem z nowym projektem "Songs", w którym towarzyszy wokalistce Barbarze Kindze Majewskiej. Powróci także Monika Borzym, tym razem śpiewać będzie wiersze Anny Świrszczyńskiej do muzyki Mariusza Obijalskiego. W ramach "Siesty w drodze" Marcin Kydryński zaprosi na koncert Dominca Millera - gitarzysty od lat występującego u boku Stinga, współkompozytora m. in. takich utworów jak "Shape of My Heart".

Nowością będzie także spektakl "Zapiski z wygnania" Teatru POLONIA z Krystyną Jandą w roli głównej, którego premiera zaplanowana jest na 9 marca tego roku. Nie będzie to jedyny spektakl z warszawskiej POLONII - świetnie zapowiada się "Piękny nieczuły" Jeana Cocteau z Natalią Sikorą w roli Edith Piaf. Magda Umer, reżyserka "Zapisków z wygnania", wystąpi także na naszej scenie z towarzyszeniem Kino-teatru Mumio ze spektaklem "Przybora na 102". Ewa Błaszczyk zaprezentuje monodram poświęcony słynnej dziennikarce i publicystce, Orianie Fallaci. Nie zabraknie także klasyki, przez którą można rozumieć "Ślub" Witolda Gombrowicza w reżyserii obsypanej nagrodami (także za tę inscenizację) Anny Augustynowicz, ale także sztukę Doroty Masłowskiej "Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku", tym razem w wykonaniu Teatru Ludowego z Krakowa.

W cyklu debat "Bitwa o kulturę / Bitwa o literaturę" kuratorzy Grażyna Lutosławska, Łukasz Drewniak i Jerzy Sosnowski, gościć będą między innymi zeszłorocznego laureata nagrody NIKE, Cezarego Łazarewicza oraz krytyka i historyka literatury Andrzeja Franaszka z jego nową książką biograficzną o Zbigniewie Herbercie.

Kino w Teatrze Starym zaprasza na panoramę najnowszego kina w wyborze krytyk Magdy Sendeckiej: od reprezentantów niewielkich, a nader ciekawych kinematografii czeskiej czy rumuńskiej, poprzez odkrycia ostatniego Festiwalu w Gdyni, na niezależnym kinie amerykańskim kończąc.

Od 22 lutego obowiązuje też nowy regulamin sprzedaży biletów. Jedna ze zmian dotyczy zwrotu biletów: bilety zakupione od 22 lutego włącznie będzie można zwrócić do 14 dni przed wydarzeniem, za opłatą manipulacyjną w wysokości 5 zł.

Od dzisiaj można już kupować bilety na wszystkie wydarzenia. W kasie i na stronie www.teatrstary.eu

KWIECIEŃ

3.04 / 18.00 Bitwa o kulturę. Tajemnice fotografii teatralnej

4.04 / 19.00 Katarzyna Groniec, koncert promujący nową płytę „Ach!”

6.04 / 19.00 „Piękny nieczuły” Teatr Polonia / Warszawa

7.04 / 17.00 „Piękny nieczuły” Teatr Polonia / Warszawa

8.04 / 16.00 i 17.30 „Skarb” Teatr Stary w Lublinie

9.04 / 18.00 „Wieża. Jasny dzień” reż. Jagoda Szelc

10.04 / 18.00 Bitwa o kulturę. Wyspiański dziś

11.04 / 19.00 Błażej Król, koncert promujący nową płytę „Przewijanie na podglądzie”

14.04 / 18.30 The Metropolitan Opera: LIVE in HD. Giuseppe Verdi „Luiza Miller”

15.04 / 17.00 Bajkowa niedziela, czyta: Bartosz Pietrzyk

16.04 / 18.00 „Łagodna” reż. Siergiej Łoźnica

17.04 / 18.00 Bitwa o kulturę. Snob

18.04 / 19.00 Lena Piękniewska „Coś przyjdzie: miłość lub wojna”

21.04 / 19.00 „Ślub” Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu i Teatr Współczesny w Szczecinie

22.04 / 16.00 i 17.30 Mała muzyka

23.04 / 18.00 „Szron” reż. Šarunas Bartas

24.04 / 18.00 Bitwa o kulturę. Kiedy ukształtował się naród?

25.04 / 19.00 Kagyuma

27.04 / 19.00 „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” Teatr Ludowy w Krakowie

28.04 / 18.55 The Metropolitan Opera: LIVE in HD. Jules Massenet „Kopciuszek”

MAJ

7.05 / 18.00 „Kobieta z lodu” reż. Bohdan Sláma

8.05 / 18.00 Bitwa o literaturę. Węgry: śmierć patrycjuszy

9.05 / 19.00 BARDO Bartłomiej Wąsik / Barbara Kinga Majewska „Songs”

13.05 / 16.00 i 18.00 Natalia Kukulska, Marek Napiórkowski „Szukaj w snach” Teatr Stary w Lublinie

14.05 / 18.00 „Egzamin” reż. Cristian Mungiu

15.05 / 18.00 Bitwa o literaturę. W cieniu wielkiej historii

16.05 / 19.00 Kostov / Pańta / Konrad Trio

17.05 / 19.00 „Zapiski z wygnania” Teatr Polonia / Warszawa

18.05 / 19.00 „Zapiski z wygnania” wyst. Krystyna Janda

19.05 / 17.00 „Zapiski z wygnania” reż. Magda Umer

20.05 / 16.00 i 17.30 „Ptasi baj” Teatr Atofri / Poznań

21.05 / 18.00 „Atak paniki” reż. Paweł Maślona

22.05 / 18.00 Bitwa o literaturę. Jak słuchać, żeby słyszeć

23.05 / 19.00 Monika Borzym „jestem przestrzeń”

25.05 / 19.00 „Oriana Fallaci. Chwila, w której umarłam” monodram Ewy Błaszczyk

26.05 / 19.00 „Oriana Fallaci. Chwila, w której umarłam” monodram Ewy Błaszczyk

27.05 / 17.00 Filmowa niedziela „Syn Winnetou” reż. A. Erkau

28.05 / 18.00 „Louise nad morzem” reż. Jean-François Laguionie

29.05 / 18.00 Bitwa o literaturę. Skąd się wzięła literatura faktu?

30.05 / 19.00 Marcin Kydryński prezentuje: Dominic Miller „Silent Light”

CZERWIEC

4.06 / 18.00 „Ostatni dzwonek” reż. Magdalena Łazarkiewicz

5.06 / 18.00 Bitwa o kulturę. Kiedyś to była muzyka?...

6.06 / 19.00 MaJLo, koncert promujący nową płytę „Over The Woods”

8.06 / 19.00 „Przybora na 102” Magda Umer i Mumio

9.06 / 19.00 „Przybora na 102” Magda Umer i Mumio

10.06 / 16.00 i 17.30 Mała muzyka

11.06 / 18.00 „The Florida Project” reż. Sean Baker

12.06 / 18.00 Bitwa o literaturę. Herbert: życie

16.06 / 18.55 The Metropolitan Opera: LIVE in HD. Wolfgang Amadeusz Mozart „Tak czynią wszystkie, albo szkoła kochanków”

17.06 / 17.00 Bajkowa niedziela