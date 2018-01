Orszak Trzech Króli w Puławach

Kolorowy korowód przejdzie ulicami Puław z Placu im. Fryderyka Chopina do Pałacu książąt Czartoryskich, gdzie królowie złożą dary przed Jezusem. Nie zabraknie też wspólnego kolędowania, a na zgromadzonych będzie czekał słodki poczęstunek.



Tegoroczny pochód będzie odbywał się pod hasłem: "Bóg jest dla wszystkich – wszyscy do stajenki". - Credo orszaku to wezwanie skierowane przez Boga do każdego z nas, bez względu na wiek, pochodzenie, płeć czy status materialny - opowiadają organizatorzy wydarzenia.



Udział w orszaku jest bezpłatny.