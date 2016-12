Orszak Trzech Króli w Puławach. W tym roku wyruszą spod trzech kościołów

Zebrani otrzymają korony i śpiewniki, a dla najmłodszych przygotowany zostanie także słodki poczęstunek.

Tegoroczny orszak będzie wyglądał trochę inaczej, niż w ostatnich latach. Orszaki symbolizujące trzy kontynenty, Europę, Afrykę i Azję po mszach w kościołach, ruszą w stronę placu Chopina i tam już zostaną.

Na miejscu, po czterech stronach placu rozstawione będą sceny, na których rozgrywać się będą fragmenty biblijnych wydarzeń począwszy od stworzenia świata.

Nowością będzie również brak zwierząt, które towarzyszyły orszakom organizowanym w latach poprzednich.

- Zwierząt nie będzie ze względów bezpieczeństwa. Chcieliśmy zaoszczędzić im także stresu związanego z hałasem. Co do samej koncepcji Orszaku Trzech Króli to uważam, że nie można organizować tego cały czas w taki sam sposób, dlatego wprowadzamy zmiany - mówi ksiądz Jacek Jakubiec, prezes Stowarzyszenia „Rodzina”, który zapewnia, że najważniejsze elementy - królowie, kolędy i błogosławieństwo, pozostaną.

Msze rozpoczną się o godz. 11 a, zakończą się o godz. ok. 12. Po kolejnych 30 minutach orszaki powinny być już w centrum miasta, gdzie rozpocznie się biblijne widowisko.