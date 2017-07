Otwarcie Rezerwatu Dzikich Dzieci

Rezerwat Dzikich Dzieci to wydzielony obszar ochrony środowiska zabawy dziecięcej. Zgodnie z definicją zabawy, jako obejmującej zachowania dzieci, które są swobodnie wybierane, osobiście kierowane i samoistnie motywowane. - Dorośli zakładają Rezerwat, ale to dzieci go kształtują zgodnie z zasadami pajdokracji, czyli rządów dzieci - twierdzą organiatorzy.



O bezpieczeństwo w trakcie zabaw dbać będą przeszkoleni "playworkerzy". W obrębie Rezerwatu obowiązuje kodeks honorowy, którego uczestnicy zabawy są zobowiązani przestrzegać.



Wstęp do Rezerwatu jest nieodpłatny wymaga jednak wypełnienia przez rodziców lub opiekunów Karty Zgłoszenia Dziecka uprawniającej do korzystania z Rezerwatu w godzinach jego otwarcia. Ilość miejsc w Rezerwacie jest ograniczona. Karty dostępne są m.in. w kasie Centrum Kultury, Rezerwacie Dzikich Dzieci oraz w Internecie.