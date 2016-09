Ponad 30 wydarzeń jeszcze w tym roku w CSK. Jesień i zima pełne imprez

W założeniu, gigantyczny gmach (blisko 30 tys. mkw. na siedmiu kondygnacjach) autorstwa wybitnego lubelskiego architekta Bolesława Stelmacha, ma od rana do nocy tętnić życiem. By tak się stało w budynku zadomowiło się wiele lubelskich instytucji. Jedne już prezentują się w nowych przestrzeniach (świetna wystawa fotografii „Niepozowane – Un-Posed” w Brain damage Galery), inne startują wraz z nowym sezonem (9 października „Calineczka” Teatru Andersena).

– Od momentu otwarcia z CSK skorzystało 60 tysięcy ludzi. Do końca roku może to być nawet 100 tysięcy – cieszy się Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek województwa. I zapowiada: – W tegorocznym programie jeszcze 30 dużych wydarzeń na Scenie Operowej i wiele mniejszych w innych przestrzeniach budynku.

By ogłosić program na sezon jesienno zimowy, dyrekcja CSK zaprosiła dziennikarzy na imponujących rozmiarów scenę (500 mkw. pow.) Sali Operowej. Tam dyrektor Piotr Franaszek wyliczał wydarzenia, a jego zastępcy przyczepiali plakaty do makiety słupa ogłoszeniowego.

I tak jeszcze we wrześniu pokaz filmu „Bogowie” z muzyką na żywo w wykonaniu zamojskiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego (24.09), Gala Opery Operetki (25.09) i „Bal w Savoyu” Teatru Muzycznego.

Październik rozpocznie się wielką Galą Otwarcia „Teatr w Budowie” z udziałem najbardziej znanych artystów z naszego regionu. Na scenie pojawi się m.in. Krzysztof Cugowski, Skubas, Piotr Kurek, Teatr Gardzienice, Lubelski Teatr Tańca, sztukmistrze. Na to wydarzenie biletów kupić nie można – miejsca na widowni zajmą zaproszeni przez CSK goście, ale będzie ono transmitowane na multimedialnej fasadzie budynku.

– Zapraszamy wszystkich mieszkańców na Plac Teatralny – mówi dyr. Franaszek.

Dostępne dla wszystkich zainteresowanych są wszystkie inne punkty jesienno-zimowego grafiku CSK. Wszystko zależy od chęci i …zasobności portfela. Ceny biletów na największą gwiazdę jaka jeszcze w tym roku pojawi się w Lublinie, czyli Seala, zaczynają się od 280 zł. Większość będzie jednak kosztować 360 zł, a za miejsca VIP trzeba zapłacić ponad 500 zł. Sprzedaż ruszy 12 października o godz. 12, a Seal zaśpiewa w CSK 12 listopada.

Wcześniej, bo 2.10 koncert Justyny Steczkowskiej (z Orkiestrą Cygańską), a 28.10 Edyty Bartosiewicz. W listopadzie wystąpi Ania Dąbrowska (22.11) i Dawid Podsiadło (23 i 24.11). A w grudniu Glenn Miller Orchestra (1.12), Zakopower (2.12) i Lustmord (10.12).

Będzie też teatr (15.10 spektakl Krystiana Lupy w ramach Konfrontacji Teatralnych), balet (4.12 Polski Balet Narodowy) i musical (w Sylwestra Gala Operetkowa Teatru Muzycznego).

Mimo dość wysokich cen biletów, o brak publiczności nikt się tu nie boi. Jak dotąd, na większość wydarzeń sprzedają się wszystkie miejsca na tysiącosobowej widowni.

– Przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski – cieszy się dyr. Franaszek. – Mimo, że dopiero zaczynamy, to już się przebijamy.

Nie zabraknie też wystaw. Do Lublina przyjedzie kolekcja Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” i Ukraiński Zriz, czyli przegląd współczesnej sztuki ukraińskiej.

– To wystawa, która była prezentowana we Wrocławiu w ramach Miesiąca Lwowskiego, ale z nowymi elementami – zapowiada Barbara Wybacz, zastępca dyrektora CSK.

Prace ukraińskich artystów będą prezentowane w przestrzeniach, gdzie do niedawna można było oglądać zdjęcia Sebastião Salgado, a także na korytarzach i Alei Kultur. W Lublinie nie będzie części multimedialnej wystawy, która we Wrocławiu zajmowała aż dwa pietra staromiejskiej kamienicy. Koszt wypożyczenia sprzętu do prezentacji tak dużej ilości prac okazał się zbyt wysoki.