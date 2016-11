Poprowadź warsztaty świąteczne w DDK Czuby Południowe

W tym roku Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy odbędzie się 10 grudnia w godz. 10.00-13.00. Chętni do poprowadzenia warsztatu mogą zgłaszać swoje pomysłu do 21 listopada na adresy mailowe: d.lesiak@ddkczubypoludniowe.pl lub l.dzhmachyan@ddkczubypoludniowe.pl; bądź telefonicznie: 81 466 59 19 lub 81 466 59 18.



Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy to wydarzenie rodzinne, skierowane do tych, którzy chcą wziąć udział w warsztatach robienia ozdób choinkowych czy śpiewania kolęd oraz we wspólnym robieniu i ozdabianiu Dedekowej choinki.



Pomysłodawcą gwiazdkowej akcji jest Mateusz Nowak. Koordynacja: Dorota Lesiak, Lidia Dzhmachyan.