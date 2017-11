Projekt "CreArt". Trwa otwarty nabór na wystawę zbiorową

Do końca listopada trwa otwarty nabór na wystawę zbiorową "Sześć przypomnień", która w przyszłym roku zaprezentowana zostanie w trzech europejskich miastach, w ramach międzynarodowego projektu "CreArt. Network of Cities for Artistic Creation". W jego realizację włączyły się Miasto Lublin i Galeria Labirynt.

"CreArt" to pierwszy projekt, jaki Miasto Lublin współrealizuje w ramach programu Kreatywna Europa. Realizacja inicjatywy zaplanowana została na lata 2017-2021, a udział w niej weźmie 12 miast partnerskich z 9 państw europejskich.

– Posiadamy znakomitą sieć partnerów w całej Europie, które z nami ten projekt realizują. Są to miasta z Hiszpanii, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Litwy, Portugalii, Chorwacji i Macedonii. Najważniejsze jednak, że udaje nam się do tego projektu zapraszać najwybitniejszych artystów z tych krajów – przekonuje Michał Karapuda, Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta.

Reprezentantką Polski w projekcie będzie wybitna rzeźbiarka, fotografka i autorka instalacji - Katarzyna Kozyra. Już 28 listopada w Lublinie rozpoczną się prowadzone przez nią warsztaty artystyczne, w których udział wezmą młodzi adepci z europejskich miast, wybrani na podstawie otwartego naboru. Z Lublina będą to Kamila Czosnyk i Katarzyna Rymarz.

Dyrektor współpracującej przy projekcie z Miastem Lublin Galerii Labirynt, Waldemar Tatarczuk, podkreśla z kolei znaczenie zaplanowanej na 2018 rok wystawy "Sześć przypomnień", która zaprezentowana zostanie w Valladolid, Liverpoolu i właśnie w Lublinie. – Do 30 listopada trwa otwarty nabór prac na wystawę, w którym mogą brać udział artyści sztuk wizualnych mieszkający lub pochodzący z Lublina. Zależy nam, by zgłoszeń na ekspozycję było jak najwięcej – zachęca Tatarczuk.

Nazwa wystawy nawiązuje do zbioru esejów włoskiego pisarza Italo Calvino "Wykłady amerykańskie. Sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia". Tematem ekspozycji będzie koncepcja sześciu pojęć – "Lekkości", "Dokładności", "Szybkości", "Przejrzystości", "Wielorakości" i "Zwartości", które mają pomagać w rozumieniu procesu nieustannej transformacji współczesnego świata. Kuratorką wystawy będzie Chorwatka Branka Bencić. Dla młodych artystów z Lublina może to być znakomita okazja, do zaprezentowania swojej twórczości na arenie międzynarodowej.

Ważnym punktem projektu będzie również organizowany co roku w okolicy 21 marca (począwszy od 2018 rok) Europejski Dzień Kreatywności Artystycznej. Będzie to wydarzenie o charakterze lokalnym odbywające się w każdym z miast partnerskich, któremu towarzyszyć będą warsztaty.

W wybranych miastach organizowane będą także seminaria dla kuratorów, dzięki którym będzie można dowiedzieć się, jak właściwie organizować wystawy, poznać praktyki kuratorskie w Europie oraz sposób działania europejskich galerii sztuki we współpracy z artystami.

Z kolei w 2019 roku w Lublinie przeprowadzona zostanie międzynarodowa konferencja pt. "Rozwój publiczności we współczesnym społeczeństwie", w której udział weźmie 5 ekspertów zagranicznych i 1 reprezentant każdego z miast uczestniczących w inicjatywie.

- Projekt nie jest skierowany wyłącznie do artystów, ale do całego środowiska, które wokół artystów czy takich miejsc jak Galeria Labirynt powstaje. Chcemy zachęcać odbiorców do aktywności, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, także artystycznych – twierdzi Michał Karapuda.

Założeniem inicjatywy jest wspieranie działalności twórczej poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpracę środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych.