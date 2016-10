Przeprowadzka ducha Teatru Andersena do Centrum Spotkania Kultur

– Tradycja mówi, że jeśli teatr zmienia swoją siedzibę należy przenieść ducha teatru do nowego miejsca. Nadszedł moment, kiedy po ponad 60 latach opuszczamy Dominikańską i zaczynamy nowy rozdział w Centrum Spotkania Kultur – piszą organizatorzy sobotniego wydarzenia.

I zachęcają wszystkich swoich dawnych, aktualnych i przyszłych widzów, do przyjścia w sobotę o godz. 12 na ul. Dominikańską, na plac pod dawnym „Andersenem”.

Organizatorzy proszą dorosłych by pomogli dzieciom przygotować się do plenerowego wydarzenia. Chodzi o to by młodzi widzowie przebrali się za wybrane postaci z baśni Andersena lub włożyli inne kolorowe kostiumy.

Planują, że wszyscy przejdą w radosnym pochodzie przez miasto, by skończyć spacer na placu Teatralnym. Tam planowane jest zrobienie wszystkim uczestnikom „Przenosin Ducha Teatru Andersena” pamiątkowego zdjęcia.

Generalnie w całym wydarzeniu chodzi o to, by było jak najwięcej osób i żeby było jak najweselej.

­ Im więcej nas będzie- tym więcej dobrej energii, ducha teatru „Andersena”, przeniesiemy do Centrum Spotkania Kultur –apelują. Trasa parady zaplanowana jest ulicami: Dominikańską , Jezuicką, Bramową, placem Łokietka, Krakowskim Przedmieściem, Wróblewskiego, Narutowicza, Peowiaków, Kołłątaja , Krakowskim Przedmieściem, Al. Racławickimi na plac Teatralny.