Psychologia zła - wykład na Majdanku

Akcja "Erntefest" przeprowadzona została w dniach 3-4 listopada 1943 roku na terenie dystryktu lubelskiego w Generalnym Gubernatorstwie. Na rozkaz Heinricha Himmlera wymordowano wówczas niemal wszystkich więźniów pochodzenia żydowskiego.



W obozie koncentracyjnym na Majdanku niemieckie oddziały pod dowództwem szefa SS i policji Jakoba Sporrenberga rozstrzelano około 18 tysięcy żydowskich kobiet, mężczyzn i dzieci.



Podczas spotkania Katarzyna Andrzejewska – absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, będzie próbowała odpowiedzieć na pytania: kim byli ludzie, którzy dopuścili się tego ludobójstwa i innych zbrodni popełnionych na Majdanku? Czy wcześniej przejawiali skłonność do stosowania przemocy? Czy motywem ich działania było posłuszeństwo i podporządkowanie się rozumiane jako szacunek wobec przełożonych?



Wprowadzeniem do spotkania będzie wykład Beaty Siwek-Ciupak z Państwowego Muzeum na Majdanku dotyczący załogi KL Lublin. Następnie Katarzyna Andrzejewska omówi zagadnienia z psychologii zła. Przypomni pierwszy proces przeciwko członkom męskiej załogi KL Lublin, który odbywał się przed Specjalnym Sądem Karnym w Lublinie od 27 listopada do 2 grudnia 1944 roku, i przeanalizuje zeznania oskarżonych w kontekście psychologii społecznej.



O godz. 12 przy obelisku poświęconym ofiarom akcji Erntefest (przy rowach egzekucyjnych w pobliżu Mauzoleum) odbędzie się upamiętnienie Żydów zamordowanych 3 listopada 1943 roku. Młodzież z VIII liceum Ogólnokształcącego w Lublinie odczyta nazwiska i krótkie informacje dotyczące kilkudziesięciu ofiar. Będzie można również złożyć kwiaty i zapalić znicze.