Puławski Festiwal Gier Planszowych w Klubokawiarni Smok

Nie tylko miłośnicy gier planszowych, ale każdy kto poszukuje oryginalnych form rozrywki tej imprezy nie powinien pominąć. Do udziału w niej zachęca Piotr Rodzoch, jeden z organizatorów. – Impreza ma charakter otwarty, jest skierowana zarówno dla dzieci i młodzieży w każdym wieku, ale dorośli również znajdą coś dla siebie.

Festiwal startuje o godz. 13. Przez cały czas odwiedzający będą mogli korzystać z „games roomu”, który będzie sercem imprezy. W barze Klubokawiarni Smok zamiast alkoholu serwowane będą gry. Atrakcją będą również LARPy, w których gracze wcielą się różnego rodzaju role. Warto będzie obejrzeć stoisko firmy WarGamer specjalizującej się w tworzeniu figurek gier bitewnych, a także zajrzeć na salę dla fanów Gwiezdnych Wojen. O godz. 13:30 rozpocznie się turniej gry X-Wing.

W programie także warsztaty z tworzenia strojów, turniej Magic The Gaghering, Santiago oraz LARP-y (The Business of murder i All The President’s Zombies). Uczestnicy festiwalu będą mieli okazję także zapoznać się z prelekcją na temat gier wydanych na platfomie Wspieram.to.

Impreza ma za zadanie spopularyzować gry planszowe i figurkowe w Puławach. Zainteresowani na miejscu będą mieli okazję także je zakupić.