Puławskie Towarzystwo Miłośników Gór. Spotkanie w Domu Chemika

Za powołaniem towarzystwa stoi Robert Małkus, na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w Bronowicach i Opatkowicach. Prywatnie to alpinista, taternik, miłośnik gór, autor wielu fotografii górskich, które co jakiś czas można oglądać m.in. w Puławskim Ośrodku Kultury.

W lecie tego roku Małkus zdobył najwyższy szczyt Europy, Mont Blanc (4809 m.n.p.m.) Swoją pasją postanowił podzielić się z innymi i w ten sposób powstała pierwsza w Puławach organizacja skupiona wokół miłośników gór. Przed świętami PTMG zostało zarejestrowane w sądzie, a 28 grudnia, odbędzie się pierwsze zebranie jego założycieli oraz sympatyków.

Uczestniczyć w nim mogą wszyscy, którzy podzielają zainteresowania związane z górami. Dzięki powstaniu towarzystwa będzie się można dzielić doświadczeniami, organizować wspólne wyprawy itp.

Spotkanie będzie w sali nr 131 Domu Chemika przy ul. Wojska Polskiego 4. W programie m.in. projekcja filmu o górach i dyskusja o nim. Uczestnicy będą mogli także zapoznać się z warunkami uczestnictwa i przystąpić do PTMG.