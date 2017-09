Rodzinna Gra Miejska w Puławach

Warunkiem udziału w grze jest wypełnienie karty zgłoszenia drużyny oraz dostarczenie jej osobiście do Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” do pok. 102 bądź pod adresem mailowym: tomasz.kitka@domchemika.pl w terminie 9.09.2017 do godz. 12.00. Liczba miejsc ograniczona.



Rodzinna Gra Miejska to przygotowana przez specjalistę z dziedziny survivalu i gier terenowych zabawa stwarzająca przestrzeń do wspólnego, aktywnego spędzania czasu wolnego. Rodzinna Gra Miejska promuje zdrowy styl życia, uczy zasad fair play oraz zdrowej rywalizacji, a także pobudza kreatywność i wyobraźnię uczestników.