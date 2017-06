W niedzielę, 4 czerwca w godz. 12-15 w Muzeum Wsi Lubelskiej odbędą się "Sianokosy w Skansenie". Będzie można zapoznać się z tradycyjnymi sposobami oraz narzędziami do koszenia trawy.

Tego dnia w Muzeum grupa muzealnych kosiarzy wyruszy z zagród wiejskich na łąki w sektorze Powiśle. Pokażą zwyczaj przemierzenia łąki prowadzący do zaznaczenia granicy-miedzy swojej łąki, po którym przystąpią do sianokosów. Zaproszą gości Muzeum do spróbowania własnych sił w koszeniu kosą. W jednej z zagród będzie miała miejsce wystawa prezentująca dawne narzędzia i zwyczaje związane z sianokosami.



Pokazy zostaną zwieńczone Mszą Świętą w kościele z Matczyna o godz. 16.



Wstęp: 12/6 zł.