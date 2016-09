Spotkanie Adama Bodnara ze środowiskiem artystycznym Lublina w Galerii Labirynt

Instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich powstała z myślą o sytuacjach, kiedy w relacji obywatel-państwo coś szwankuje, kiedy przynależne nam prawa nie są respektowane. Rzecznik bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji.



- Spotkanie w Galerii Labirynt będzie okazją, aby sprawdzić, czy na linii artysta-państwo są jakieś wyrwy, a także zastanowić się nad tym, co zrobić, aby doprowadzić do zmiany i naprawić zdiagnozowane problemy - przekonują organizatorzy wydarzenia.



Dr Adam Bodnar pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich od 2015 roku. Do czasu jej objęcia współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej), Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). W 2011 roku został odznaczony Nagrodą Tolerancji przez polskie organizacje LGBT. W 2013 roku był stypendystą programu German Marshall Memorial Fellowship. W 2016 roku otrzymał Nagrodę Radia TOK FM im. Anny Laszuk.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.