Spotkanie autorskie a Marcinem Mellerem

Marcin Meller urodził się w Warszawie. Jest dziennikarzem i prezenterem radiowym. Współpracował m.in. z "Polityką" i "Wprost". Obecnie pisze do Newsweeka i pokazuje się w TVN i TVN24.



Książka "Sprzedawca arbuzów" to trzecia już publikacja w dorobku Mellera. To wybór jego najlepszych tekstów z ostatnich lat. - W soczystych anegdotach wątki prywatne łączą się ze sprawami większej wagi, młodość szumna i durna z refleksjami z życia męża i ojca, aktualne wydarzenia polityczno-społeczne przywołują wspomnienia z czasów PRL-u - twierdzi wydawca - Wielka Litera.



Publikacja trafiła do księgarń 12 października. W trakcie spotkania będzie można kupić książkę i uzyskać autograf autora.