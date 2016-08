Spotkanie autorskie z Ołeksandrem Bojczenką

We wtorek, 30 sierpnia o godz. 19 w restauracji Hades-Szeroka (ul. Grodzka 21) odbędzie się spotkanie z Ołeksandrem Bojczenką, autorem książki "50 procent racji". Wydarzenie odbędzie się w ramach festiwalu Bruno4ever 2016.

Ołeksandr Bojczenka to pochodzący z Czerniowiec na Ukrainie teoretyk i krytyk literatury, tłumacz i esteista, autor kilku książek. Jego najnowsza pozycja - "50 procent racji", to zbiór felietonów układających się w obraz realiów Czerniowiec, Lwowa, Krymu, również Warszawy czy Wrocławia. Teksty napisane z pazurem, ale i nostalgią, z akapitami, których żaden filozof by się nie powstydził.



Spotkanie prowadzi Grzegorz Józefczuk, komentuje o. Tomasz Dostatni. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.