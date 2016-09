Spotkanie autorskie z Zygmuntem Markiem Miszczakiem

Zygmunt Marek Miszczak – urodził się 1965 r. w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W latach 80-tych i 90-tych czynnie zaangażowany w działalność opozycyjną i niepodległościową, internowany oraz wielokrotnie represjonowany. Publicysta, redaktor i drukarz pism podziemnych, kolporter wydawnictw niezależnych. W ostatnich latach rozwija swoją pasję tworzenia poezji. Wiersze publikował w prasie oraz w almanachach i antologiach poetyckich.



"Śladem ojców" to najnowszy tomik poezji Miszczaka - zbiór wierszy patriotycznych, sporządzone w języku klasycznej poezji kalendarium historyczne obejmujące wybrane wydarzenia i postaci z historii Polski w okresie od epoki kosynierów do Jana Pawła II.



Podczas spotkania odbędzie się również koncert w wykonaniu Jana Kondraka z Lubelskiej Federacji Bardów do tekstów m.in. Zygmunta Marka Miszczaka oraz wystawa ilustracji Agnieszki Wójtowicz.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.