Spotkanie branży IT. "Coders Day" po raz drugi w Lublinie

Podstawy programowania, informacje na temat rynku pracy, szczegóły dotyczące branży informatycznej - to i wiele więcej czeka na zainteresowanych podczas drugiego w Lublinie spotkania z cyklu "Coders Day". Wydarzenie rozpocznie się w czwartek, 1 czerwca o godz. 18.30 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Dobrzańskiego 3).

W programie wydarzenia znajdą się następujące punkty: Rynek pracy IT (Jak kształtuje się rynek pracy IT w Polsce i dlaczego warto próbować swoich sił w zawodzie programisty); Prezentacja Coders Lab (Jakich umiejętności warto się nauczyć, który kurs wybrać i jak się do niego przygotować); Networking (Spotkanie przy pizzy, luźna rozmowa z organizatorami).

- Podczas Coders Daya dowiecie się, jak szybko i efektywnie uczymy podstaw programowania oraz w jaki sposób pozwalamy naszym kursantom odnaleźć się na nowym rynku pracy - zachęcają organizatorzy.

Wstęp na wydarzenie jest wolny, obowiązuje jednak rejestracja na stronie internetowej: codersday-lublin2.evenea.pl.