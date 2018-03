Spotkanie "Inspiracje po lubelsku" w Centrum Kultury

"Inspiracje po lubelsku" to cykliczne wydarzenie, podczas którego ludzie związani z Lublinem opowiadają o swoich ważnych i kluczowych doświadczeniach życiowych i tym samym inspirują mieszkańców do bycia lepszymi i szczęśliwszymi ludźmi, do zmiany swojej lokalnej rzeczywistości oraz do podejmowania nowych wyzwań, które są początkiem ich osobistego sukcesu.

Na spotkaniu przemawia zwykle 3-4 prelegentów; każdy od 15 do 25 minut. Obowiązkiem jest, by przemówienie oprzeć o własne doświadczenia, by uniknąć teoretyzowania.

Prowadzi: Bartosz Liberski. Wstęp wolny.