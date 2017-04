Spotkanie wokół książki "Człowiek z małą bombą"

- "Człowiek z małą bombą" to podróż do wnętrza organizacji terrorystycznych i odpowiedź na pytanie o to, kim naprawdę są współcześni zamachowcy, skąd pochodzą i czym się zajmują. To książka, która odpowiada na wszystkie pytania dotyczące terroryzmu, których do tej pory nie mieliście odwagi zadać - twierdzi wydawca książki.

Spotkanie poprowadzi Agnieszka Krawiec. W trakcie wydarzenia będzie można zakupić omawianą książkę.