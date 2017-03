Spotkanie Wschodu z Zachodem. Zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej

Kościół Trójcy Świętej nazywany Kaplicą Zamkową jest jednym z najcenniejszych i najciekawszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. - Jest to miejsce, w którym spotkała się i współistnieje kultura Wschodu i Zachodu. We wnętrzu tej gotyckiej świątyni w 1418 roku wykonano bezcenne malowidła bizantyńsko-ruskie - zachęcają do zwiedzania organizatorzy.



Zwiedzanie Kaplicy Trójcy Świętej w ramach tygodnia otwartego:

21-24 marca (wtorek-piątek), godz. 12.00 i 16.00, limit 30 os.

25-26 marca (sobota-niedziela), godz. 12.00 i 13.00, limit 30 os.

Rezerwacja: 81 5379682, 81 5379615

***

Sprawdź co dzieje się w Lublinie. Pobierz aplikację CO GDZIE KIEDY ze sklepu Google Play.