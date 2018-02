Spotkanie z fotografem Rafałem Biernickim w Piwnicach CK

Co Gdzie Kiedy. W czwartek, 15 lutego o godz. 18 w Piwnicach Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) odbędzie się spotkanie z fotografem Rafałem Biernickim.

Artysta zaprezentuje oryginalne czarno-białe odbitki srebrowe przygotowane zgodnie ze sztuką klasycznej ciemni i omówi prezentowane cykle, dając okazję do zapoznania się z elementami swojej techniki ciemniowej.

- Spotkanie dedykowane jest wszystkim miłośnikom fotografii, a zwłaszcza osobom które chcą zacząć bądź już zaczęły swoją przygodę z klasyczną fotografią - zachęcają organizatorzy.

Rafał Biernicki – mieszka w Sandomierzu gdzie od lat prowadzi pracownię fotografii. Najczęściej pracuje w technice stykowej (wielkoformatowe negatywy od 13×18 do 40×50 cm) oraz mokrą metodą kolodionową. Jesienią 2017 roku został zaproszony do Chin by zaprezentować swoją twórczość. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych kolekcjonerów w Europie.