Spotkanie z Patrykiem Kumorem w Empiku

Patryk Kumór to pochodzący z Będzina muzyk, kompozytor, producent muzyczny i wokalista. W 2013 roku wziął udział w talent show "Must Be the Music". Ten występ przyniósł mu sporą popularność. Rok później wydał debiutancki album pt. "13". W 2015 roku światło dzienne ujrzała druga płyta atysty "2/2", któa sprzedała się w ponad 15-tysięcznym nakładzie i otrzymała status Złotej Płyty.

- „11” to trzeci solowy album Patryka Kumóra. Jest to najbardziej dojrzały z dotychczasowych albumów Patryka, który odnalazł idealną równowagę między swoim rockowym głosem, a najświeższym brzmieniem z pogranicza nowoczesnego popu, rocka i funku - przekonują organizatorzy.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.