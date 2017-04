Spotkanie z pisarką Agnieszką Lis w EMPiKu

W środę, 26 kwietnia o godz. 18 w EMPiKu w Galerii Plaza przy ul. Lipowej odbędzie się spotkanie autorskie z Agnieszką Lis, autorką "Samotności we dwoje" i "Pozytywki". Pisarka będzie promować w Lublinie swoją najnowszą książkę "Karuzela".

- "Karuzela" to niezwykła opowieść o walce z okrutną chorobą. Pełna ciepła i subtelnego humoru. To nie tylko historia Renaty, ale także całej jej rodziny, która w obliczu tragedii jednoczy się na nowo. Są bowiem sytuacje, w których człowiek nie może być sam. Zwłaszcza, gdy każda chwila jest walką o powrót do normalności, o jeszcze jeden mały krok - twierdzą organizatorzy spotkania.

Agnieszka Lis jest pisarką, pianistką i dziennikarką. Przez wiele lat pełniła funkcję handlowca w wielkich korporacjach. W swoim literackim dorobku ma takie popularne powieści, jak "Jutro będzie normalnie", "Samotność we dwoje" czy "Pozytywka". Jest również autorką cyklu bajek dla przedszkolaków "Przygody Pana Parasola". Jest członkinią Stowarzyszenia Autorów Polskich.