Stand-Up Polska w Domu Kultury

Antoni Syrek-Dąbrowski to komik, improwizator, scenarzysta, aktor. Działa na scenie komediowej od 2010 roku. Wziął udział w takich programach jak: HBO Stand-up Comedy Club. Improwizacji komediowej uczył się od mistrzów tej formy w teatrze "iO" w Chicago. W Lublinie zaprezentuje swój program pt. "Sierpień".



Olka Szczęśniak to jedna z niewielu kobiet w rodzimym "biznesie" stand-upowym. Ostre i bezlitosne poczucie humoru połączone z kobiecym wdziękiem. Występowała w programach TVP 2 "Tylko dla dorosłych" i TVN "Kuba Wojewódzki", jej poprzedni materiał można oglądać za sprawą renomowanej platformy Netflix. W Domu Kultury będziemy mogli ją zobaczyć w programie "Dystans krytyczny".



Bilety na wydarzenie kosztują 20 zł. Do nabycia m.in. na platformie internetowej kupbilecik.pl.