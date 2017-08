Startuje cykl nietypowych wycieczek po Lublinie. Wszystkie są darmowe

Konieczna jest tylko wcześniejsza rezerwacja miejsca, ale można to załatwić przez telefon w trakcie jednej rozmowy. Zapisy prowadzone są pod numerem 81 533 108 18.

– Telefon odbieramy od poniedziałku do piątku, od godz. 9 do 17 – mówi Agata Will z Warsztatów Kultury, które przygotowały cykl wypraw po miejscach mało znanych, omijanych i niedocenianych. Przewodnikami będą mieszkańcy, którzy mają coś ciekawego do opowiedzenia. – Mają po prostu bzika na jakimś punkcie.

Jedne przechadzki potrwają półtorej godziny, inne dwie, a nawet trzy. Każda będzie powtarzana, więc jeśli ktoś nie ma czasu w pierwszym terminie, to nic straconego.

Uwaga! Poniżej podajemy terminy sierpniowe, ale wycieczki będą się odbywać również we wrześniu i październiku. Szczegóły pod wspomnianym numerem telefonu.

Śladami ruder

Wyprawa po miejscach zapomnianych, z których uszło już życie, potrwa trzy godziny. Uczestnicy zajrzą m.in. na ul. Dolną Panny Marii, ul. Wesołą, czy też Fabryczną. Punktem zbiórki będzie miejsce po Baobabie wyciętym z pl. Litewskiego, tu będzie czekała Magdalena Łuczyn.

Daty: • 6 sierpnia o godz. 15 • 13 sierpnia o godz. 15 • 14 sierpnia o godz. 17 • 18 sierpnia o godz. 17.

Pierwsi cykliści

Spacerowicze cofną się do czasów, gdy w Lublinie pojawiły się pierwsze rowery wzbudzając wśród mieszkańców sensację. A było to w późnych latach 80. XIX wieku. Wkrótce grupa pasjonatów postanowiła nauczyć mieszkańców jazdy na dwóch kółkach. Zbiórka na rogu Ogrodowej i I Armii Wojska Polskiego. Przewodnik Zofia Jakóbczak.

Daty: • 6 i 19 sierpnia o godz. 16

Kobiety

Opowieść o silnych i wybitnych kobietach dwudziestolecia. Historie wojenne: miłosne, ale i tragiczne. Wspomnienie kobiet przedsiębiorczych. Zbiórka: stary cmentarz żydowski, ul. Kalinowszczyzna. Przewodnik Justyna Syroka.

• Daty: 12 i 26 sierpnia o godz. 10.

Czar mozaik

Uwaga! Wyprawa jest rowerowa! Na szlaku znajdą się ścienne mozaiki na lubelskich budynkach, nie tylko z czasów PRL, bo również współczesne. Rower trzeba zorganizować samemu. Wycieczka, którą prowadzą Rafał Lis i Paulina Garbiec trwa trzy godziny. Zbiórka: główne wejście dworca PKS.

Daty: • 15, 19 i 20 sierpnia o godz. 15.

Matura ’68

Sentymentalna podróż po takim Lublinie, jakim pamięta go maturzystka z 1968 r. Wspomnienie dawnych Delikatesów, basenu przy Grottgera, obrazów z Desy, barów mlecznych, klubu Międzynarodowej Prasy i Książki. Zbiórka: Chatka Żaka. Przewodnikiem będzie Marta Kurowska.

Daty: • 16 sierpnia o godz. 17 • 27 sierpnia o 16

Morze zieleni

To wycieczka po ogródkach działkowych na skraju mało znanego wąwozu między Węglinem a Konstantynowem. Zbiórka przy przed bramą przy ul. Laury 1 (przyda się mapa). Przewodnik Michał Fronk.

Daty: • 18 sierpnia o godz. 17 • 19 sierpnia o 10 • 25 sierpnia o 17 • 26 sierpnia o 10

Na Tatarach

Przewodniczka oprowadzi chętnych po dzielnicy swojego dzieciństwa. Opowie o tym, czego już nie ma. Pokaże też zdjęcia i filmy pokazujące to, jak żyło się kiedyś w dzielnicy mającej własny amfiteatr i odkryty basen, które dziś są już ruinami. Zbiórka przy Dworcu Północnym obok przejścia podziemnego, będzie tu czekała Katarzyna Zabratańska.

Daty: • 26 i 27 sierpnia o godz. 10

Początki LSM

Osiedla LSM widziane oczami pierwszych mieszkańców blokowisk. Anegdoty o wybuchającym kiosku, kinie w baraku, o łobuzach i bohaterach opowie Paulina Paga. Zbiórka: róg Rymwida i Grażyny przy dawnym kiosku Ruchu. Daty:

• 24 i 31 sierpnia o godz. 18.