"Święto Lubelskich Dzielnic": Lista projektów, które dostaną pieniądze

Do Warsztatów Kultury, które koordynują „Święto Lubelskich Dzielnic”, wpłynęły 72 wnioski. Do realizacji zakwalifikowało się 27 projektów. – Program z założenia miał dotrzeć do tych miejsc, gdzie dostęp do kultury jest z różnych powodów ograniczony – wyjaśnia Anna Gładysz-Jasińska z Warsztatów Kultury. „Święto Lubelskich Dzielnic” to specjalna, związana z 700-leciem Lublina edycja programu „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina”. – Projekty miały nawiązywać np. do historii dzielnic miasta bądź postaci związanych z Lublinem.

Projekty do konkursu mogły zgłaszać zarówno organizacje, jak osoby fizyczne. Spośród 27 projektów, które zaakceptowała komisja, osiem projektów zakwalifikowanych zostało warunkowo. Są to inicjatywy, które czekają zmiany, głównie dotyczące wydatków. Wszystkie projekty mają zostać zrealizowane do 30 listopada. W sumie pomiędzy projektodawców podzielono ponad 130 tys. zł.

Lista

Zakwalifikowane projekty: Romko i Julia z Dworca PKS w Lublinie, projektodawca: Plotkojady / Kinojady, kwota przeznaczona na realizację projektu: 4 700 zł • Mój LSM, projektodawca: Plotkojady / Kinojady, kwota przeznaczona na realizację projektu: 4 700 zł • Dzielnicowy Street Art., projektodawca: Seweryn Chwała, kwota: 5180 zł • Mapa Sentymentalna dzielnicy Za Cukrownią, projektodawca: Lubelska Grupa Badawcza kwota przeznaczona na realizację projektu: 7 000 zł • Czechowicz na 700 lat!, projektodawca: Mirosław Sokołowski; kwota: 2 400 zł • PO SĄSIEDZKU - Komunikator sąsiedzki, projektodawca: Fundacja Art. of Science, kwota przeznaczona na realizację projektu: 7 000 zł • Tajemnice Koziego Grodu, projektodawca: Lucyna Szabłowska, kwota przeznaczona na realizację projektu: 5 350 zł • Oko na Lubelskie Spotkania Plastyczne, projektodawca: Rafał Lis, kwota przeznaczona na realizację projektu: 7 000 zł • WĘDRUJĄCE WARSZTATY ARTYSTYCZNE, projektodawca: DDK SM „Czechów”, kwota przeznaczona na realizację projektu: 6 400 zł • NOTATKI Z FOTOGRAFII, projektodawca: Marcin Butryn, kwota: 2 600 zł • Kreatywnie poznaję Lublin - część II, projektodawca: Stowarzyszenie Działań Twórczych i Edukacyjnych im. Agaty Budzyńskiej, kwota: 3 900 zł • Na przełaj przez Lublin. Śladami legend, wielkich osobistości, zabytków, tradycji oraz smaków, projektodawca: Eliza Galej Szczepańska, kwota przeznaczona na realizację projektu: 6 600 zł • PAMIĘTNE HISTORIE, projektodawca: Agnieszka Kruszyńska, Anna Niewielska, kwota przeznaczona na realizację projektu: 5 150 zł • Pyszny Lublin, projektodawca: Małgorzata Adamczyk, kwota przeznaczona na realizację projektu: 3 760 zł • Warsztat Wędrujących Historii, projektodawca: My Dwie!, kwota przeznaczona na realizację projektu: 3 960 zł • Nie tylko Hansenowie, projektodawca: Grzegorz J. Nowicki, kwota przeznaczona na realizację projektu: 4 000 zł • Dramowo o dziejach Lublina, projektodawca: Grupa LUB Drama, kwota przeznaczona na realizację projektu: 4 900 zł • Na Cyruliczej nie tylko cyrulicy, projektodawca: Paulina Zarębska-Denysiuk, kwota przeznaczona na realizację projektu: 4 000 zł • Jedna siódma historii - opowieści prawdziwe, projektodawca: Piękno Panie, kwota przeznaczona na realizację projektu: 6 500 zł

Projekty zakwalifikowane warunkowo: Od ucha do ucha - zapomniane melodie Lublina i okolic, projektodawca: Na trzy • LubEtiudy - warsztaty filmowe, projektodawca: Fundacja „5Medium” • Przedmioty i ludzie, projektodawca: Magdalena Franczak • 700 różnic, projektodawca: Radosław Bułtowicz • Rodzinne spotkania z grami planszowymi, projektodawca: Fundacja Animatorów i Twórców Kultury TRACH • Czechów mały - wielki Lublin, projektodawca: Stowarzyszenie Gang Poszukiwaczy Szczęścia • Alfabet dzielnicy, projektodawca: Agata Komorowska • Przyszywany wnuczek, projektodawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie.